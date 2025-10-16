Atelier musical Boum Boum Club à Latronquière Latronquière

Atelier musical Boum Boum Club à Latronquière Latronquière jeudi 16 octobre 2025.

Atelier musical Boum Boum Club à Latronquière

Espace Culturel Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Votre nouveau groupe de percussion débutant vous attend !

Accompagné en douceur par Maxence Doussot (batteur professionnel), vous apprendrez les bases du rythme, ressentirez très vite les sensations du jeu en groupe et intégrerez assurément une joyeuse bande qui se réunira une fois par mois pour vivre, apprendre et progresser ensemble.

Aucune connaissance n’est requise, tous les instruments sont fournis et le répertoire sera à créer collectivement au fil des rencontres et des envies.

Espace Culturel Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 73 05 20 27

English :

Your new beginner percussion group is waiting for you!

Gently guided by Maxence Doussot (professional drummer), you’ll learn the basics of rhythm, quickly get the feel of playing in a group, and be sure to join a merry band that meets once a month to live, learn and progress together.

No prior knowledge is required, all instruments are provided, and the repertoire will be created collectively as you meet and feel like it.

German :

Ihre neue Anfänger-Percussiongruppe wartet auf Sie!

Unter der sanften Begleitung von Maxence Doussot (professioneller Schlagzeuger) lernen Sie die Grundlagen des Rhythmus, spüren sehr schnell das Gefühl des Zusammenspiels in der Gruppe und werden sicher Teil einer fröhlichen Bande, die sich einmal im Monat trifft, um gemeinsam zu leben, zu lernen und Fortschritte zu machen.

Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt, alle Instrumente sind vorhanden und das Repertoire wird gemeinsam erarbeitet, je nach Treffen und Lust und Laune.

Italiano :

Il vostro nuovo gruppo di percussioni per principianti vi sta aspettando!

Sotto la dolce guida di Maxence Doussot (batterista professionista), imparerete le basi del ritmo, prenderete rapidamente confidenza con il suonare in gruppo e diventerete parte di un’allegra band che si riunisce una volta al mese per vivere, imparare e progredire insieme.

Non è necessaria alcuna conoscenza precedente, tutti gli strumenti sono forniti e il repertorio sarà creato collettivamente man mano che ci si incontra e si ha voglia di farlo.

Espanol :

¡Tu nuevo grupo de percusión para principiantes te está esperando!

Bajo la amable dirección de Maxence Doussot (batería profesional), aprenderás los fundamentos del ritmo, te acostumbrarás rápidamente a tocar en grupo y formarás parte de una alegre banda que se reúne una vez al mes para convivir, aprender y progresar juntos.

No es necesario tener conocimientos previos, se proporcionan todos los instrumentos y el repertorio se creará colectivamente a medida que os vayáis conociendo y os apetezca.

L’événement Atelier musical Boum Boum Club à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Figeac