Atelier musical Castillon-la-Bataille
Atelier musical Castillon-la-Bataille mercredi 4 février 2026.
Atelier musical
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
LE CARNAVAL DES SONS ET DES RÔLES
Les sons, les rythmes et les émotions.
À travers des jeux musicaux inspirés du thème Carnaval
Se déguiser, changer de rôle, oser être soi … Autrement. .
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier musical
L’événement Atelier musical Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Castillon-Pujols