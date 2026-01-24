Atelier musical

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

LE CARNAVAL DES SONS ET DES RÔLES

Les sons, les rythmes et les émotions.

À travers des jeux musicaux inspirés du thème Carnaval

Se déguiser, changer de rôle, oser être soi … Autrement. .

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier musical

L’événement Atelier musical Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Castillon-Pujols