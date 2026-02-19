Atelier musical Castillon-la-Bataille

Atelier musical

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde

2026-03-04

Atelier musical sur le thème de Mars la planète rouge

Comment communiquer avec quelqu’un qui n’utilise pas les mots ?

…Avec la musique !

Expression corporelle, orale et musicale mise en avant dans des mini jeux.

Ouvert à tous dès 4 ans ! .

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr

