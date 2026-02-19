Atelier musical Castillon-la-Bataille
Atelier musical Castillon-la-Bataille mercredi 4 mars 2026.
Atelier musical
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde
Atelier musical sur le thème de Mars la planète rouge
Comment communiquer avec quelqu’un qui n’utilise pas les mots ?
…Avec la musique !
Expression corporelle, orale et musicale mise en avant dans des mini jeux.
Ouvert à tous dès 4 ans ! .
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr
