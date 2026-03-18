Atelier musical

32 rue Victor Hugo Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Atelier musical Le poisson d’avril qui chante

Venez passer un bon moment de rigolade autour de mini jeux sur le thème de la blague. De la musique, de l’expression orale et corporelle seront de mise.

Rendez-vous mercredi 1 avril de 15h30 à 17h à Bio d’Ici avec Simona.

Accessible de 4 à 122 ans ! .

32 rue Victor Hugo Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr

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English : Atelier musical

L’événement Atelier musical Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Castillon-Pujols