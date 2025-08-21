Atelier musical « Chantez – Bougez » Parc des Îles Vermenton

Atelier musical « Chantez – Bougez » Parc des Îles Vermenton jeudi 21 août 2025.

Atelier musical « Chantez – Bougez » Jeudi 21 août, 14h30 Parc des Îles Yonne

Conseillé à partir de 7 ans | Les enfants de moins de 7 ans sont les bienvenus accompagnés pour écouter ou participer avec l’adulte accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-21T14:30:00 – 2025-08-21T16:00:00

Fin : 2025-08-21T14:30:00 – 2025-08-21T16:00:00

Venez nous rejoindre pour un atelier de chant et de mouvement !

Pas besoin de savoir chanter, pas besoin de savoir bouger non plus. Besoin de rien d’autre que l’envie d’essayer, ensemble. Nous apprendrons un chant, ferons des exercices et des jeux avec le rythme et le mouvement. Un événement exceptionnel en extérieur, dans le cadre enchanteur du parc des Îles, et avec la participation d’aînés de l’Ehpad de Vermenton. N’hésitez pas à inviter voisins et amis.

Parc des Îles Rue des Grands Moulins, 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Été culturel

© Louis Quéant / Cité de la Voix