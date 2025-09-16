Atelier musical, concerts et repas partagés Centre social et culturel Picot Melun

Atelier musical, concerts et repas partagés Mardi 16 septembre, 16h30 Centre social et culturel Picot Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-16T16:30:00 – 2025-09-16T20:30:00

Fin : 2025-09-16T16:30:00 – 2025-09-16T20:30:00

Des ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique, suivis de concerts d’artistes variés. L’évènement est accompagné d’un repas gratuit.

La programmation artistique :

KRMS, fanfare

Bleue Quintet, électro – jazz

Rhizomes, Yael Miller & Donia Berriri, chant et poésie

Centre social et culturel Picot 3 rue du Colonel-Picot 77000 Melun Melun 77000 Montaigu Seine-et-Marne Île-de-France

©Sofiane Fayed