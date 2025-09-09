Atelier musical, concerts et repas partagés Le Carré Rouge Melun

Atelier musical, concerts et repas partagés Le Carré Rouge Melun mardi 9 septembre 2025.

Atelier musical, concerts et repas partagés Mardi 9 septembre, 16h30 Le Carré Rouge Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-09T16:30:00 – 2025-09-09T21:00:00

Fin : 2025-09-09T16:30:00 – 2025-09-09T21:00:00

Des ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique, suivis de concerts d’artistes variés. L’évènement est accompagné d’un repas gratuit.

La programmation artistique :

Nolam Brassband

EHBAM, jazz et musique grecque

Duo Brady, musiques du monde

QM, rap et électro

Le Carré Rouge Rue Lavoisier Melun 77000 Les Mézereaux Seine-et-Marne Île-de-France

Des ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique, suivis de concerts d’artistes variés. L’évènement est accompagné d’un repas gratuit.

©Sofiane Fayed