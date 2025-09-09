Atelier musical, concerts et repas partagés Le Carré Rouge Melun
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-09T16:30:00 – 2025-09-09T21:00:00
Fin : 2025-09-09T16:30:00 – 2025-09-09T21:00:00
Des ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique, suivis de concerts d’artistes variés. L’évènement est accompagné d’un repas gratuit.
La programmation artistique :
Nolam Brassband
EHBAM, jazz et musique grecque
Duo Brady, musiques du monde
QM, rap et électro
Le Carré Rouge Rue Lavoisier Melun 77000 Les Mézereaux Seine-et-Marne Île-de-France
©Sofiane Fayed