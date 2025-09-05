Atelier musical, concerts et repas partagés RDV rue Jean Moulin Melun

Atelier musical, concerts et repas partagés RDV rue Jean Moulin Melun vendredi 5 septembre 2025.

Atelier musical, concerts et repas partagés Vendredi 5 septembre, 16h30 RDV rue Jean Moulin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-05T16:30:00 – 2025-09-05T20:30:00

Fin : 2025-09-05T16:30:00 – 2025-09-05T20:30:00

Des ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique, suivis de concerts d’artistes variés. L’évènement est accompagné d’un repas gratuit.

La programmation artistique :

Nolam brassband, jazz de la Nouvelle Orléans

Fleurs Noires Orchestre avec Mandy Lerouge (Génération SPEDIDAM) et Vanesa Garcia, tango moderne

2 Birds Band, jazz – rock

Tangomotán, électro-tango

RDV rue Jean Moulin 39 rue Jean-Moulin 77000 Melun Melun 77000 Almont Seine-et-Marne Île-de-France

Des ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique, suivis de concerts d’artistes variés. L’évènement est accompagné d’un repas gratuit.

©Sofiane Fayed