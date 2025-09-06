Atelier musical, concerts et repas partagés RDV rue Jean Moulin Melun
Atelier musical, concerts et repas partagés RDV rue Jean Moulin Melun samedi 6 septembre 2025.
Des ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique, suivis de concerts d’artistes variés. L’évènement est accompagné d’un repas gratuit.
La programmation artistique :
Fleurs Noires Orchestre avec Mandy Lerouge (Génération SPEDIDAM) et Vanesa Garcia, tango moderne
Suzanne Ben Zakoun Quintet, musique orientale
Lisa Murcia Quintet, jazz
RDV rue Jean Moulin 39 rue Jean-Moulin 77000 Melun Melun 77000 Almont Seine-et-Marne Île-de-France
©Sofiane Fayed