Atelier musical d’improvisation libre Quai 21 Montignac-Lascaux

Atelier musical d’improvisation libre

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

10h30 16h30. Découvrir, apprendre et approfondir sa pratique musicale au moyen de l’improvisarton. Tous instruments, tous niveaux, tous âges. Auberge espagnole. Sur réservation. 50€

L’improvisation libre permet une approche sensible de la musique et de l’instrument. Elle peut se développer à tout âge, avec tout niveau de technique instrumentale. Elle active l’écoute musicale et corporelle, la réactivité et le dialogue musical.

Cette atelier explore cette approche artistique par la pratique, quel que soit son niveau d’expérience de l’improvisation, pour pouvoir envisager des pistes à réutiliser dans sa pratique musicale et pédagogique.

Un moment privilégié pour s’approprier d’une autre manière les instruments, les sons, de construire une musique de manière collective, de repousser les limites, de communiquer par la musique

Atelier créé et animé par Cyril Douard.

Auberge espagnole le midi. Réservation fortement conseillée. .

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 50 28 12

English : Atelier musical d’improvisation libre

10:30am 4:30pm. Discover, learn and deepen your musical practice through improvisation. All instruments, all levels, all ages. Auberge espagnole. Reservations required. 50?

