Atelier musical entre danse et musique Espace Jeunes Melun

Atelier musical entre danse et musique Espace Jeunes Melun mercredi 10 septembre 2025.

Atelier musical entre danse et musique Mercredi 10 septembre, 14h00 Espace Jeunes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-10T14:00:00 – 2025-09-10T18:30:00

Fin : 2025-09-10T14:00:00 – 2025-09-10T18:30:00

Deux ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique et de danse hip-hop. Par le Duo Brady et Magali Duclos.

Espace Jeunes 24 rue Lavoisier 77000 Melun Melun 77000 Les Mézereaux Seine-et-Marne Île-de-France

Deux ateliers de pratique musicale, instrumentale et électronique et de danse hip-hop. Par le Duo Brady et Magali Duclos.

©Sofiane Fayed