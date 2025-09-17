Atelier musical entre musique orientale et musique classique Centre social et culturel Picot Melun

Atelier musical entre musique orientale et musique classique Mercredi 17 septembre, 14h00 Centre social et culturel Picot Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T14:00:00 – 2025-09-17T18:30:00

Deux concerts – ateliers de pratique musicale, instrumentale par le duo Noé Clerc et Artyom Minassian, accordéon et duduk et le duo Marion Chiron et Isabelle Savigny, accordéon et chant lyrique.

Centre social et culturel Picot 3 rue du Colonel-Picot 77000 Melun Melun 77000 Montaigu Seine-et-Marne Île-de-France

©Sofiane Fayed