Atelier musical jeune public Médiathèque de Valence Sud Valence

Atelier musical jeune public

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Début : 2026-03-11 09:30:00

fin : 2026-03-11 09:30:00

2026-03-11

Atelier musical Bim Bam Ploc Wizzz

Un moment de partage musical pour petites oreilles

Animé par Anne-Sophie RUEL

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

English :

Musical workshop: Bim Bam Ploc Wizzz

A moment of musical sharing for little ears

Hosted by Anne-Sophie RUEL

