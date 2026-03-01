Atelier musical jeune public Médiathèque de Valence Sud Valence
Atelier musical jeune public Médiathèque de Valence Sud Valence mercredi 11 mars 2026.
Atelier musical jeune public
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Début : 2026-03-11 09:30:00
fin : 2026-03-11 09:30:00
2026-03-11
Atelier musical Bim Bam Ploc Wizzz
Un moment de partage musical pour petites oreilles
Animé par Anne-Sophie RUEL
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
English :
Musical workshop: Bim Bam Ploc Wizzz
A moment of musical sharing for little ears
Hosted by Anne-Sophie RUEL
