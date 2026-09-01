Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Atelier musical

Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier musical par Sarah-Grace Graves.

Sarah-Grace Graves fait une résidence à l’Espace d’art contemporain des Roches et propose à l’issue de la résidence un stage de chant ouvert à tous.

Concert de restitution de la résidence le samedi.

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Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +32 498 66 99 41 sarahgracegraves@gmail.com

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English :

Music workshop led by Sarah-Grace Graves.

Sarah-Grace Graves is participating in an artist-in-residence program at the Espace d’art contemporain des Roches and, at the end of the residency, will offer a singing workshop open to everyone.

A concert showcasing the results of the residency will take place on Saturday.

L’événement Atelier musical Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon