Atelier musical Espace d’Art Contemporain « Les Roches » Le Chambon-sur-Lignon
samedi 19 septembre 2026 · Espace d'Art Contemporain "Les Roches" · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Atelier musical
Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier musical par Sarah-Grace Graves.
Sarah-Grace Graves fait une résidence à l’Espace d’art contemporain des Roches et propose à l’issue de la résidence un stage de chant ouvert à tous.
Concert de restitution de la résidence le samedi.
.
Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +32 498 66 99 41 sarahgracegraves@gmail.com
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English :
Music workshop led by Sarah-Grace Graves.
Sarah-Grace Graves is participating in an artist-in-residence program at the Espace d’art contemporain des Roches and, at the end of the residency, will offer a singing workshop open to everyone.
A concert showcasing the results of the residency will take place on Saturday.
L’événement Atelier musical Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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