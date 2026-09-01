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AGENDA · Le Chambon-sur-Lignon

Atelier musical Espace d’Art Contemporain « Les Roches » Le Chambon-sur-Lignon

samedi 19 septembre 2026 · Espace d'Art Contemporain "Les Roches" · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace d'Art Contemporain "Les Roches"
Adresse
77, route de Saint-Agrève
Ville
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 Participation libre

Le Chambon-sur-Lignon

Atelier musical

Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier musical par Sarah-Grace Graves.
Sarah-Grace Graves fait une résidence à l’Espace d’art contemporain des Roches et propose à l’issue de la résidence un stage de chant ouvert à tous.
Concert de restitution de la résidence le samedi.
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Espace d’Art Contemporain « Les Roches » 77, route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +32 498 66 99 41  sarahgracegraves@gmail.com

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English :

Music workshop led by Sarah-Grace Graves.
Sarah-Grace Graves is participating in an artist-in-residence program at the Espace d’art contemporain des Roches and, at the end of the residency, will offer a singing workshop open to everyone.
A concert showcasing the results of the residency will take place on Saturday.

L’événement Atelier musical Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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