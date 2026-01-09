Atelier musical Les Mamies Guitare Salle des Consuls Monflanquin
Ce projet a pour objectif la réalisation d’une œuvre collective sonore grâce à plusieurs rencontres autour de la guitare électrique et de l’écriture.
Co-production de Concerts au Village, Vous êtes ici et le collectif de création musicale Freddy Morezon.
Pendant cinq jours d’ateliers, 7 femmes seniors non musiciennes collaborent avec les artistes Mathieu Sourisseau et Ronan Mancec et prennent part au processus de création d’une œuvre collective sonore. A l’issue de ces ateliers, une représentation publique sera donnée.
Si vous souhaitez devenir une des prochaines Mamies Guitare ou pensez à une personne de votre entourage, contactez nous dès maintenant !
Disponibilité totale demandée.
Places limitées. .
Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 50 66 11
English : Atelier musical Les Mamies Guitare
The aim of this project is to create a collective work of sound through a series of encounters involving electric guitar and songwriting.
Co-produced by Concerts au Village, Vous êtes ici and musical creation collective Freddy Morezon.
