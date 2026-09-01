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Atelier musical « Les nuances de la mer » Castillon-la-Bataille

mercredi 16 septembre 2026 · Castillon-la-Bataille

Atelier musical « Les nuances de la mer » Castillon-la-Bataille

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Bio d'Ici
Ville
33350 Castillon-la-Bataille
Département
Gironde
Tarif

Castillon-la-Bataille

Atelier musical « Les nuances de la mer »

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Animation musicale : Les nuances de la mer !??
Venez participer à un atelier musical animé par Simona, dans lequel parents et enfants se prêtent à des mini-jeux autour des bruits et des sons de la mer??
Mimes d’émotions, devinettes de sons, jeu d’instruments, mini chorégraphie, une variété d’activités pour découvrir ou redécouvrir la diversité de nos océans??
Si vous êtes gourmands, vous pourrez agrémenter l’atelier avec un goûter concocté par notre boutique :
Un biscuit, un jus et un fruit ??????
?? Rendez-vous mercredi 16 septembre de 16h à 17h à Bio d’Ici.   .

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68  biodici@castilab.fr

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English : Atelier musical « Les nuances de la mer »

L’événement Atelier musical « Les nuances de la mer » Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Castillon-Pujols

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