Atelier musical “Mémoire du Son” Place de l’Église Sainte-Croix-sur-Buchy

Sainte-Croix-sur-Buchy

Atelier musical “Mémoire du Son”

Place de l’Église Médiathèque Les Mots Passants Sainte-Croix-sur-Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

La médiathèque de Sainte-Croix-Sur-Buchy organise Samedi 25 avril à partir de 10h Atelier musical “Mémoire du Son”

Présentation d’une collection de vinyles et de matériel musical ancien fourni par M. Nion, avec différents temps de découverte autour de l’écoute d’un vinyle, du fonctionnement d’une platine, de l’histoire du son enregistré et des instruments exposés.

Cet atelier est ouvert à tous les publics. .

Place de l’Église Médiathèque Les Mots Passants Sainte-Croix-sur-Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 9 71 39 46 99 bibliothequestecroix@orange.fr

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English : Atelier musical “Mémoire du Son”

L’événement Atelier musical “Mémoire du Son” Sainte-Croix-sur-Buchy a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin