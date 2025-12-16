Atelier musical parent/enfant « Je découvre les instruments de musique » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 14 janvier 2026, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Une bulle musicale à partager entre parent et enfant. Laissez-vous bercer par les p’tits sons et les chansons. En partenariat avec Musique sur la Rive Sud. Dès 4 ans

Venez passer un moment de complicité avec votre enfant grâce à cet atelier. Un moment de joie et de découverte musicale pour les enfants dès 4 ans accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T11:15:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



