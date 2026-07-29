Informations pratiques

Larressore

Atelier musical parents-enfants

Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Venez découvrir des comptines et jeux de doigts en langue Basque. Les mouvements gestuels et l’utilisation de marionnettes permettront à vous et votre enfant de suivre l’atelier même si vous ne parlez pas basque.

Cet atelier vous permettra une immersion dans notre belle culture musicale !

Sur inscription .

Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 90 04 cecilegarciamusico@gmail.com

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English : Atelier musical parents-enfants

L’événement Atelier musical parents-enfants Larressore a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque