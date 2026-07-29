Atelier musical parents-enfants Larressore
lundi 17 août 2026 · Larressore
Informations pratiques
Larressore
Atelier musical parents-enfants
Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-17 11:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Venez découvrir des comptines et jeux de doigts en langue Basque. Les mouvements gestuels et l’utilisation de marionnettes permettront à vous et votre enfant de suivre l’atelier même si vous ne parlez pas basque.
Cet atelier vous permettra une immersion dans notre belle culture musicale !
Sur inscription .
Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 90 04 cecilegarciamusico@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier musical parents-enfants
L’événement Atelier musical parents-enfants Larressore a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Larressore (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite des ateliers Alki ZA Pelen Borda Larressore 29 juillet 2026
- Visite des ateliers Alki ZA Pelen Borda Larressore 31 juillet 2026
- Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle Larressore 5 août 2026
- Visite des ateliers Alki ZA Pelen Borda Larressore 5 août 2026
- Visite des ateliers Alki ZA Pelen Borda Larressore 7 août 2026