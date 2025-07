Atelier musicale et végétal « les plantes jouent les DJs » Qtier Cauvel – mosaique Alès

Atelier musicale et végétal « les plantes jouent les DJs » Qtier Cauvel – mosaique Alès lundi 21 juillet 2025.

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T18:00:00 – 2025-07-21T21:30:00

Fin : 2025-07-23T18:00:00 – 2025-07-23T21:30:00

Les plantes jouent les DJs

Vous allez devenir des DJs en mixant les sons d’instruments réalisés à partir de végétaux, les bruits, et en les transformant avec des logiciels pour composer, improviser des musiques électroniques en direct.

Dans un premier temps, nous partirons en balade avec une botaniste professionnelle pour découvrir les plantes qui nous entourent. Celles de nos jardins mais aussi « les sauvages, les mauvaises herbes » qui renferment pleins de secrets.

Puis il sera possible, avec les végétaux récoltés, de réaliser des instruments de musiques lors d’un atelier fabrication. Oui vous allez faire de la musique avec des plantes.

Et quelle musique ! Une musique actuelle, qui bouge et vous fait danser. Vous allez jouer au DJ.

Nous utiliserons les sons bruts de vos instruments végétaux que l’on découpe, quantifie, mélange et transforme au fur et à mesure avec des effets pour réaliser en direct des musiques électroniques.

Vous serez accompagnés par des musiciens professionnels mais c’est vous qui serez les musiciens.

Chaque création musicale est différente car réalisée sur l’instant. C’est une improvisation qui demande une écoute, une sensibilité musicale. Nous passerons ainsi de sons joués dans la musique traditionnelle rurale, à la musique actuelle.

Qtier Cauvel – mosaique 647 quai de cauvel Alès 30100 Gard Occitanie

©bonnom