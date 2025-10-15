Atelier Musiclab Initiation à l’enregistrement Médiathèque Manufature Nancy

Atelier Musiclab Initiation à l’enregistrement Médiathèque Manufature Nancy mercredi 15 octobre 2025.

Atelier Musiclab Initiation à l’enregistrement

Médiathèque Manufature 10 rue baron louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 17:00:00

Date(s) :
2025-10-15

À l’aide du matériel du Musiclab, initiez vous à la prise de son les différents types de micros, les bonnes pratiques, les réglages de niveaux, etc.
Public ado/adulte.

Ouverture des inscriptions, 3 semaines avant l’activité.Adultes
Médiathèque Manufature 10 rue baron louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63 

English :

Using Musiclab equipment, learn about sound recording: different types of microphones, best practices, level settings, etc.
For teenagers and adults.

Registration opens 3 weeks before the activity.

German :

Führen Sie sich mithilfe der Ausrüstung des Musiclab in die Tonaufnahme ein: verschiedene Mikrofontypen, bewährte Praktiken, Pegelanpassungen usw.
Zielgruppe Jugendliche/Erwachsene.

Anmeldungen werden 3 Wochen vor der Aktivität entgegengenommen.

Italiano :

Utilizzando le attrezzature del Musiclab, impariamo a conoscere la registrazione del suono: i diversi tipi di microfoni, le migliori pratiche, le impostazioni di livello, ecc.
Per adolescenti e adulti.

Le iscrizioni si aprono 3 settimane prima dell’attività.

Espanol :

Utilizando el equipo de Musiclab, aprenda a grabar sonido: distintos tipos de micrófonos, prácticas recomendadas, ajustes de nivel, etc.
Para adolescentes y adultos.

La inscripción se abre 3 semanas antes de la actividad.

L’événement Atelier Musiclab Initiation à l’enregistrement Nancy a été mis à jour le 2025-08-24 par DESTINATION NANCY