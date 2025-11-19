Atelier Musique à la Préhistoire Musée Urgonia Orgon

Atelier Musique à la Préhistoire

Mercredi 19 novembre 2025 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Atelier Musique à la Préhistoire .Enfants

Atelier Musique à la Préhistoire pour les enfants de 4 à 8 ans au Musée Urgonia.

Les premiers instruments de musique connus sont datés de la fin du Paléolithique vers 35.000 ans.

Grâce à plusieurs reproductions d’instruments datés du Paléolithique, du Néolithique et de l’âge du Bronze, les enfants découvriront les plus anciens instruments de musique, les matériaux utilisés pour les fabriquer, les différents types d’instruments et les sons qui pouvaient être produits.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Music in Prehistory workshop.

German :

Workshop Musik in der Urzeit .

Italiano :

Laboratorio Musica preistorica .

Espanol :

Taller Música prehistórica .

