Atelier musique antique MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
Atelier musique antique MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine lundi 16 février 2026.
Atelier musique antique
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-16
Atelier Musique antique
Christophe Pizy, musicien expérimentateur, vous présente les instruments et objets
sonores de l’Antiquité et vous propose de fabriquer une flûte ou un sifflet zoomorphe en
argile.
Durée environ 1 h 15 min (accueil des derniers participants à 15 h 45). .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier musique antique Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-01-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)