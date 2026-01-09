Atelier musique antique MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Atelier musique antique

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or









2026-02-16

2026-02-20



2026-02-16

Atelier Musique antique

Christophe Pizy, musicien expérimentateur, vous présente les instruments et objets

sonores de l’Antiquité et vous propose de fabriquer une flûte ou un sifflet zoomorphe en

argile.

Durée environ 1 h 15 min (accueil des derniers participants à 15 h 45). .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

