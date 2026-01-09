Atelier musique antique MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Gratuit
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20

2026-02-16

Christophe Pizy, musicien expérimentateur, vous présente les instruments et objets
sonores de l’Antiquité et vous propose de fabriquer une flûte ou un sifflet zoomorphe en
argile.
Durée environ 1 h 15 min (accueil des derniers participants à 15 h 45).   .

