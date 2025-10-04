Atelier Musique Assistée par Ordinateur Médiathèque l’Octogone de Coulogne Coulogne

Atelier Musique Assistée par Ordinateur Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque l’Octogone de Coulogne Pas-de-Calais

Atelier gratuit, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Envie de découvrir la création musicale autrement ? Venez participer à un atelier MAO / Musique Assistée par Ordinateur animé par Thibault Camerlynck et Léo Podechard !
Au programme :
Initiation aux outils de composition numérique
Découverte des bases de la production musicale
Expérimentation sonore et créativité garantie

Médiathèque l’Octogone de Coulogne 22, avenue du Général Pourailly Coulogne 62137 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03-21-97-75-96 https://mediatheque-coulogne.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 03-21-97-75-96 »}]
Médiathèque l’Octogone – Coulogne