Atelier Musique Assistée par Ordinateur Médiathèque l’Octogone de Coulogne Coulogne
Atelier Musique Assistée par Ordinateur Médiathèque l’Octogone de Coulogne Coulogne samedi 4 octobre 2025.
Atelier Musique Assistée par Ordinateur Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque l’Octogone de Coulogne Pas-de-Calais
Atelier gratuit, places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Envie de découvrir la création musicale autrement ? Venez participer à un atelier MAO / Musique Assistée par Ordinateur animé par Thibault Camerlynck et Léo Podechard !
Au programme :
Initiation aux outils de composition numérique
Découverte des bases de la production musicale
Expérimentation sonore et créativité garantie
Médiathèque l’Octogone de Coulogne 22, avenue du Général Pourailly Coulogne 62137 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03-21-97-75-96 https://mediatheque-coulogne.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 03-21-97-75-96 »}]
Envie de découvrir la création musicale autrement ? Venez participer à un atelier MAO / Musique Assistée par Ordinateur animé par Thibault Camerlynck et Léo Podechard !
Médiathèque l’Octogone – Coulogne