Atelier « Musique avec bébé » avec Esther Thibault (0-3ans) Paloma Nîmes

Atelier « Musique avec bébé » avec Esther Thibault (0-3ans) Paloma Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Musique avec bébé » avec Esther Thibault (0-3ans) Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Paloma Gard

De 0 à 3 ans. Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Atelier « Musique avec bébé » avec Esther Thibault (0-3 ans)

Esther Thibault, de la compagnie Méli Mélodie, propose une expérience musicale et sensorielle parents-bébés.

Ce moment tout en douceur sensibilise les tout-petits aux sons et à la musique, grâce à des comptines, à la manipulation d’instruments et d’objets détournés.

Un beau moment de partage autour des premières découvertes musicales.

Paloma 250 Chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Mas de Mingue Gard Occitanie 0411940010 https://paloma-nimes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.paloma-nimes.fr/agenda/697-journee-europeenne-du-patrimoine-visite-guid%C3%A9e-de-paloma »}] Conçue en 2012 par Michel Bertreux de l’agence d’architecture Tetrarc, Paloma est la scène de musiques actuelles de Nîmes et de sa région. Ce bâtiment de 5000 m², doté des dernières technologies numériques, exprime au travers de ses formes et de son envergure l’énergie créatrice : il « pousse les murs, les déforme, les allonge, les projette dans l’espace…».

Atelier « Musique avec bébé » avec Esther Thibault (0-3 ans)

©SMAC Paloma