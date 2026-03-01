Atelier Musique en chantier Nogent-sur-Vernisson
Atelier Musique en chantier Nogent-sur-Vernisson mercredi 25 mars 2026.
Atelier Musique en chantier
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 16:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Atelier Musique en chantier
Atelier musique en chantier à la médiathèque, dans le cadre des concerts de poche. De 16h à 17h. Venez créer un conte musical, accompagnés d’un accordéoniste et d’un comédien. Sur inscription au 02 38 07 03 76 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
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English :
Music in the making workshop
L’événement Atelier Musique en chantier Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD