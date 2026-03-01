Atelier Musique en chantier

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 16:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Atelier Musique en chantier

Atelier musique en chantier à la médiathèque, dans le cadre des concerts de poche. De 16h à 17h. Venez créer un conte musical, accompagnés d’un accordéoniste et d’un comédien. Sur inscription au 02 38 07 03 76 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

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English :

Music in the making workshop

L’événement Atelier Musique en chantier Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-13 par OT GATINAIS SUD