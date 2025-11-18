Atelier musique et histoires Médiathèque Assia Djebar Blanquefort
Atelier musique et histoires Médiathèque Assia Djebar Blanquefort vendredi 26 décembre 2025.
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-26T16:00:00 – 2025-12-26T17:00:00
Fin : 2025-12-26T16:00:00 – 2025-12-26T17:00:00
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 45 »}]
Ecoute les histoires et participe à leur sonorisation Musique histoires