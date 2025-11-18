Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier musique et histoires Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Atelier musique et histoires Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Atelier musique et histoires Médiathèque Assia Djebar Blanquefort vendredi 26 décembre 2025.

Atelier musique et histoires Vendredi 26 décembre, 16h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-26T16:00:00 – 2025-12-26T17:00:00
Fin : 2025-12-26T16:00:00 – 2025-12-26T17:00:00

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 45 »}]
Ecoute les histoires et participe à leur sonorisation Musique histoires