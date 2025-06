Atelier musique et innovation Salle d’exposition de la Grenette Craponne-sur-Arzon 15 juillet 2025 07:00

Dans le cadre des Mélodies sur Arzon, l’atelier musique et innovation propose une nouvelle approche pédagogique de la musique. Il s’agit d’un nouveau concept proposé par la société Synegram et son fondateur Pierre Dionet.

English :

As part of Mélodies sur Arzon, the Music and Innovation workshop offers a new approach to music education. It’s a new concept from Synegram and its founder Pierre Dionet.

German :

Im Rahmen der Mélodies sur Arzon bietet der Workshop Musik und Innovation einen neuen pädagogischen Ansatz für die Musik. Es handelt sich um ein neues Konzept, das von der Firma Synegram und ihrem Gründer Pierre Dionet angeboten wird.

Italiano :

Nell’ambito del festival Mélodies sur Arzon, il laboratorio Musica e Innovazione propone un nuovo approccio all’educazione musicale. Si tratta di un nuovo concetto di Synegram e del suo fondatore Pierre Dionet.

Espanol :

En el marco del festival Mélodies sur Arzon, el taller Música e Innovación propone un nuevo enfoque de la educación musical. Es un nuevo concepto de Synegram y su fundador Pierre Dionet.

