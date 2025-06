Atelier musique et théâtre – Pornic 21 juin 2025 10:00

Loire-Atlantique

Atelier musique et théâtre 3 escaliers Galipaud Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 10:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Pour la fête de la musique, offrez à vos enfants une belle aventure artistique entre musique et expression scénique ! Un atelier ludique et créatif adapté à deux tranches d’âge.

Groupe 3-5 ans

Une douce initiation au monde du chant et du rythme à travers des jeux vocaux, et des exercices d’expression corporelle. Les enfants découvriront les notions de mélodie, de rythme, aigu/grave, lent/rapide… en bougeant et en s’amusant !

Groupe 6-10 ans

Un atelier plus complet mêlant chant, jeu théâtral et mise en scène. Les enfants apprendront un morceau chanté, travailleront la voix, l’interprétation et s’initieront aux bases du théâtre dans une ambiance bienveillante et stimulante.

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic

.

3 escaliers Galipaud

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 73 64 01 36

English :

For the Fête de la Musique, treat your children to an artistic adventure combining music and stage expression! A fun and creative workshop for two age groups.

German :

Schenken Sie Ihren Kindern zum Musikfest ein schönes künstlerisches Abenteuer zwischen Musik und Bühnenausdruck! Ein spielerischer und kreativer Workshop, der für zwei Altersgruppen geeignet ist.

Italiano :

In occasione della Fête de la Musique, regalate ai vostri bambini una meravigliosa avventura artistica che unisce musica ed espressione scenica! Un laboratorio divertente e creativo per due fasce d’età.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, regale a sus hijos una maravillosa aventura artística que combina música y expresión escénica Un taller lúdico y creativo para dos grupos de edad.

L’événement Atelier musique et théâtre Pornic a été mis à jour le 2025-06-11 par I_OT Pornic