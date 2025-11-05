Atelier musique-guitare intergénérationnel Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier musique-guitare intergénérationnel

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Atelier d’initiation à la guitare accessible à toutes et tous.

Avec ou sans guitare, vous êtes les bienvenus pour découvrir, écouter, essayer… et partager un bon moment !

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 36

English:

Introductory guitar workshop open to all.

With or without a guitar, you’re welcome to discover, listen, try… and share a good time!

German:

Ein Workshop zur Einführung in das Gitarrenspiel, der für alle zugänglich ist.

Ob mit oder ohne Gitarre, Sie sind herzlich willkommen, um zu entdecken, zuzuhören, auszuprobieren… und eine gute Zeit zu teilen!

Italiano:

Un laboratorio di chitarra introduttivo aperto a tutti.

Con o senza chitarra, siete i benvenuti per scoprire, ascoltare, provare… e condividere il divertimento!

Espanol:

Un taller de iniciación a la guitarra abierto a todos.

Con o sin guitarra, te invitamos a descubrir, escuchar, probar… ¡y compartir un buen rato!

