Atelier musique Médiathèque en musique ! Rue Général De Gaulle Laruns

Atelier musique Médiathèque en musique ! samedi 27 septembre 2025.

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Découverte musicale aux côtés d’un musicien multiinstrumentiste. Guitares (classique, électrique, enfant, gaucher), basse, clavier, ukulélé, handpan, cajon… Venez essayer, écouter, toucher, et pourquoi pas repartir avec l’envie de jouer !

Tous ces instruments sont empruntables à la médiathèque, pour prolonger l’expérience à la maison. .

+33 5 59 40 57 66

