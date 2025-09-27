Atelier musique Médiathèque en musique ! Rue Général De Gaulle Laruns
Atelier musique Médiathèque en musique ! Rue Général De Gaulle Laruns samedi 27 septembre 2025.
Atelier musique Médiathèque en musique !
Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Découverte musicale aux côtés d’un musicien multiinstrumentiste. Guitares (classique, électrique, enfant, gaucher), basse, clavier, ukulélé, handpan, cajon… Venez essayer, écouter, toucher, et pourquoi pas repartir avec l’envie de jouer !
Tous ces instruments sont empruntables à la médiathèque, pour prolonger l’expérience à la maison. .
Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66
English : Atelier musique Médiathèque en musique !
German : Atelier musique Médiathèque en musique !
Italiano :
Espanol : Atelier musique Médiathèque en musique !
L’événement Atelier musique Médiathèque en musique ! Laruns a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées