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Atelier – Musique, on tourne ! Place du 5 mai Bressuire

samedi 19 septembre 2026 · Place du 5 mai · Bressuire

Atelier – Musique, on tourne ! Place du 5 mai Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Place du 5 mai
Adresse
Médiathèque
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Atelier – Musique, on tourne !

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-12-12 12:15:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-12-12

Vous aimez la musique, le cinéma ? Venez partager vos coups de coeur et vos découvertes en toute convivialité.
Ados et adultes, sur réservation.   .

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27  mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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English : Atelier – Musique, on tourne !

L’événement Atelier – Musique, on tourne ! Bressuire a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Bocage Bressuirais

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