Atelier – Musique, on tourne ! Place du 5 mai Bressuire
samedi 19 septembre 2026 · Place du 5 mai · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Atelier – Musique, on tourne !
Place du 5 mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-12-12 12:15:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-12-12
Vous aimez la musique, le cinéma ? Venez partager vos coups de coeur et vos découvertes en toute convivialité.
Ados et adultes, sur réservation. .
Place du 5 mai Médiathèque Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
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English : Atelier – Musique, on tourne !
L’événement Atelier – Musique, on tourne ! Bressuire a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Bocage Bressuirais
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