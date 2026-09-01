Atelier – Musique, on tourne ! Place du 5 mai Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Atelier – Musique, on tourne !

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-12-12 12:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-12-12

Vous aimez la musique, le cinéma ? Venez partager vos coups de coeur et vos découvertes en toute convivialité.

Ados et adultes, sur réservation. .

Place du 5 mai Médiathèque Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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English : Atelier – Musique, on tourne !

L’événement Atelier – Musique, on tourne ! Bressuire a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Bocage Bressuirais