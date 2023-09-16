Atelier musique verte Moulin de Carra Ville-la-Grand

Atelier musique verte Samedi 16 septembre 2023, 14h00 Moulin de Carra Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-16T14:00:00 – 2023-09-16T16:00:00

Fin : 2023-09-16T14:00:00 – 2023-09-16T16:00:00

La LPO vous prend par les sens pour jouer autrement en forêt.

Sur inscription

Moulin de Carra Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 49 33 12 http://www.vlg.fr [{« type »: « email », « value »: « moulin@vlg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450493312 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0784542776 »}] Le Moulin de Carra est un site d’intérêts patrimonial, culturel et naturel de Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éducation et de sensibilisation au développement durable. 150 m à pied après le parking

LPO AURA