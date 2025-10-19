Atelier mutoscope SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier mutoscope SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan dimanche 19 octobre 2025.
Atelier mutoscope
SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez découvrir les principes et mécanismes du cinéma d’animation avec Bertrand et Léon Lenclos de la Cie Nokill.
A partir de 6 ans. Réservation obligatoire à reservation@parvis.net 5€ .
SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie reservation@parvis.net
English :
Come and discover the principles and mechanisms of animated film with Bertrand and Léon Lenclos from Cie Nokill.
German :
Lernen Sie mit Bertrand und Léon Lenclos von der Cie Nokill die Prinzipien und Mechanismen des Animationsfilms kennen.
Italiano :
Venite a scoprire i principi e i meccanismi del cinema d’animazione con Bertrand e Léon Lenclos della società Nokill.
Espanol :
Venga a descubrir los principios y mecanismos del cine de animación con Bertrand y Léon Lenclos, de la empresa Nokill.
