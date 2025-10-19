Atelier mutoscope SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Atelier mutoscope

SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Venez découvrir les principes et mécanismes du cinéma d’animation avec Bertrand et Léon Lenclos de la Cie Nokill.
A partir de 6 ans. Réservation obligatoire à reservation@parvis.net 5€   .

reservation@parvis.net

English :

Come and discover the principles and mechanisms of animated film with Bertrand and Léon Lenclos from Cie Nokill.

German :

Lernen Sie mit Bertrand und Léon Lenclos von der Cie Nokill die Prinzipien und Mechanismen des Animationsfilms kennen.

Italiano :

Venite a scoprire i principi e i meccanismi del cinema d’animazione con Bertrand e Léon Lenclos della società Nokill.

Espanol :

Venga a descubrir los principios y mecanismos del cine de animación con Bertrand y Léon Lenclos, de la empresa Nokill.

