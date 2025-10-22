Atelier MuZoo Place de l’Eglise Izernore

Atelier MuZoo Place de l’Eglise Izernore mercredi 22 octobre 2025.

Atelier MuZoo

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 15:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Spécialement pensée pour les 3-6 ans, la visite emmène les enfants à la découverte des animaux cachés dans les collections du musée. Ils fabriquent ensuite leurs propres figurines d’animaux en argile !

Apportez une boîte pour repartir avec votre création.

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

English :

Specially designed for 3-6 year-olds, the tour takes children on a discovery of the animals hidden in the museum’s collections. They then make their own clay animal figurines!

Bring your own box to take home with you.

German :

Die speziell für 3- bis 6-Jährige konzipierte Tour führt die Kinder auf eine Entdeckungsreise zu den Tieren, die in den Sammlungen des Museums versteckt sind. Anschließend stellen sie ihre eigenen Tierfiguren aus Ton her!

Bringen Sie eine Schachtel mit, um Ihre Kreation mit nach Hause zu nehmen.

Italiano :

Pensato appositamente per i bambini dai 3 ai 6 anni, il tour porta i bambini alla scoperta degli animali nascosti nelle collezioni del museo. Potranno poi realizzare le loro statuette di animali in argilla!

Portate con voi una scatola per portare a casa la vostra creazione.

Espanol :

Especialmente diseñado para niños de 3 a 6 años, el recorrido lleva a los niños a descubrir los animales escondidos en las colecciones del museo. A continuación, podrán crear sus propias figuras de animales de arcilla

Traiga una caja para llevarse a casa su creación.

L’événement Atelier MuZoo Izernore a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey