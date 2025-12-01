Atelier Mystère de Noël Châtillon-sur-Indre
Atelier Mystère de Noël Châtillon-sur-Indre mardi 23 décembre 2025.
Atelier Mystère de Noël
Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : 70 – 70 – EUR
70
Tarif enfant
Date : Début : Mardi 2025-12-23 10:00:00 fin : 2025-12-23 16:00:00
Début : Mardi 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Culture et découverte propose de nombreuses activités, ateliers pour adultes et enfants On découvre, on s’amuse, on apprend… en bougeant doucement et localement.
Une journée complète pour partir à la découverte des traditions de Noël pour les enfants de 6 à 12 ans. Dans une ambiance familiale, les échanges ouvrent les portes de la curiosité et de la culture générale autour des fêtes de fin d’année. Visites d’églises, découverte des vitrines, échange sur les mises en scène, atelier créatif et atelier gourmand. 70 .
Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 16 84 41 ateliercultureetdecouverte@gmail.com
English :
Culture et découverte offers a wide range of activities and workshops for adults and children: Discover, have fun, learn? while moving gently and locally.
