Atelier Mystérieuses statues-menhirs Musée Urgonia Orgon

Atelier Mystérieuses statues-menhirs

Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 13h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-08 13:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Les statues-menhirs sont une des premières formes de la statuaire née en Europe à la fin de la Préhistoire. Après avoir observé et décrit les codes de l’art des statues-menhirs dans le musée, les enfants créeront leur propre statue en argile.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Mysterious statue-menhirs workshop.

German :

Workshop Mysteriöse Menhirstatuen .

Italiano :

Laboratorio Misteriosa statua-menhirs .

Espanol :

Taller Misteriosa estatua-menhires .

