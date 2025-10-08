Atelier Mystérieuses statues-menhirs Musée Urgonia Orgon
Mercredi 8 octobre 2025 à partir de 13h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 EUR
Début : 2025-10-08 13:30:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Les statues-menhirs sont une des premières formes de la statuaire née en Europe à la fin de la Préhistoire. Après avoir observé et décrit les codes de l’art des statues-menhirs dans le musée, les enfants créeront leur propre statue en argile.
Sur inscription.
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
English :
Mysterious statue-menhirs workshop.
German :
Workshop Mysteriöse Menhirstatuen .
Italiano :
Laboratorio Misteriosa statua-menhirs .
Espanol :
Taller Misteriosa estatua-menhires .
