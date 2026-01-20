Atelier Mystérieux fossiles Place du Vieux Marché Le Havre

Atelier Mystérieux fossiles

Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:30:00

fin : 2026-02-04 11:45:00

Date(s) :

2026-02-04

Un voyage dans le temps en Normandie, à travers une sélection de fossiles qui n’attendent qu’à être étudiés !

Découvrir des fossiles, c’est bien… mais les étudier, c’est encore mieux ! Aux apprentis paléontologues de jouer ! Observer, mesurer et identifier une sélection de fossiles (reptiles marins, poissons, mollusques…) pour en percer les secrets. Un voyage dans le temps à la rencontre des animaux qui peuplaient la Normandie il y a plusieurs millions d’années…

De 8-12 ans Durée 1h15

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Mystérieux fossiles

L’événement Atelier Mystérieux fossiles Le Havre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie