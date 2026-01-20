Atelier Mystérieux fossiles Place du Vieux Marché Le Havre
Atelier Mystérieux fossiles Place du Vieux Marché Le Havre mercredi 11 février 2026.
Atelier Mystérieux fossiles
Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11 11:45:00
Date(s) :
2026-02-11
Un voyage dans le temps en Normandie, à travers une sélection de fossiles qui n’attendent qu’à être étudiés !
Découvrir des fossiles, c’est bien… mais les étudier, c’est encore mieux ! Aux apprentis paléontologues de jouer ! Observer, mesurer et identifier une sélection de fossiles (reptiles marins, poissons, mollusques…) pour en percer les secrets. Un voyage dans le temps à la rencontre des animaux qui peuplaient la Normandie il y a plusieurs millions d’années…
De 8-12 ans Durée 1h15
Réservation obligatoire .
Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr
English : Atelier Mystérieux fossiles
