Atelier Mythologie avec Baïka Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2025-10-23

A quoi ressemblent Thot, Nout, Osiris ? Après une introduction à l’ancienne religion égyptienne, les enfants créent un bas-relief mettant en scène un panthéon divin revisité par l’imagination de chacun, à l’aide de tampons, d’encre dorée et de collage.

À partir de 7 ans. Gratuit sur inscription.

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse de Léognan, atelier proposé par la Communauté de Communes de Montesquieu. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 33 culture@mairie-leognan.fr

