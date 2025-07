ATELIER MYTHOLOGIQUE Collioure

ATELIER MYTHOLOGIQUE Collioure mercredi 30 juillet 2025.

ATELIER MYTHOLOGIQUE

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Participez à l’atelier MYTHOLOGIQUE supervisé par Emeraude Zorer.

Inspirez-vous de mythes anciens et représentez l’un d’eux avec la technique des gouaches découpées de Matisse.

4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

Take part in the MYTHOLOGICAL workshop supervised by Emeraude Zorer.

Take inspiration from ancient myths and represent one of them using Matisse?s cut-out gouache technique.

German :

Nehmen Sie am MYTHOLOGISCHEN Workshop teil, der von Emeraude Zorer betreut wird.

Lassen Sie sich von alten Mythen inspirieren und stellen Sie eine dieser Mythen mit der Technik der Gouache découpées von Matisse dar.

Italiano :

Partecipate al laboratorio MITOLOGICO curato da Emeraude Zorer.

Ispiratevi ai miti antichi e rappresentatene uno con la tecnica del guazzo ritagliato di Matisse.

Espanol :

Participe en el taller MITOLÓGICO dirigido por Emeraude Zorer.

Inspírate en mitos antiguos y representa uno de ellos con la técnica del gouache recortado de Matisse.

