Atelier nature (3-5 ans) A la découverte des oiseaux Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier nature (3-5 ans) A la découverte des oiseaux

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Début : 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-03-04

Initiez-vous à l’identification et à l’observation des oiseaux tout en comprenant leur rôle dans la nature. .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie

