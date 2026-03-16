Atelier nature (6-12 ans) le monde fascinant des insectes Omonville-la-Rogue La Hague

Atelier nature (6-12 ans) le monde fascinant des insectes

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Plongez dans la vie secrète des insectes pour comprendre leur diversité et leur importance écologique. .

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier nature (6-12 ans) le monde fascinant des insectes

L’événement Atelier nature (6-12 ans) le monde fascinant des insectes La Hague a été mis à jour le 2026-03-16 par Attitude Manche