[Atelier Nature] À vos nichoirs ! Atelier familial à Offranville Rendez-vous à la Halte verte d’Offranville Offranville

[Atelier Nature] À vos nichoirs ! Atelier familial à Offranville

Rendez-vous à la Halte verte d’Offranville / 280 Rue Jacques Emile Blanche Offranville Seine-Maritime

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

2026-04-26

Et si vous donniez un coup de pouce aux oiseaux près de chez vous ? Participez à un atelier convivial de fabrication de nichoirs, accessible à tous. Repartez avec votre création et les conseils pour l’installer au bon endroit. Une activité manuelle et utile pour la biodiversité urbaine !

Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme au 02 32 14 40 60 .

Rendez-vous à la Halte verte d’Offranville / 280 Rue Jacques Emile Blanche Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

