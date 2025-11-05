Atelier Nature avec Les Pieds à Terre rue de la roche buffeyre Langeac
Atelier Nature avec Les Pieds à Terre rue de la roche buffeyre Langeac mercredi 5 novembre 2025.
Atelier Nature avec Les Pieds à Terre
rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-05 09:30:00
fin : 2025-11-05 11:30:00
2025-11-05
Construction de nichoirs pour les oiseaux voyageurs ou migrateurs . Maximum 20 personnes (adultes & enfants).
rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 46 numerique.labruyere@orange.fr
English :
Building nesting boxes for migratory birds. Maximum 20 people (adults & children).
German :
Bau von Nistkästen für Reise- und Zugvögel . Maximal 20 Personen (Erwachsene & Kinder).
Italiano :
Costruzione di cassette nido per uccelli viaggiatori o migratori. Massimo 20 persone (adulti e bambini).
Espanol :
Construcción de cajas nido para aves viajeras o migratorias. Máximo 20 personas (adultos y niños).
