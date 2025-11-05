Atelier Nature avec Les Pieds à Terre rue de la roche buffeyre Langeac

Atelier Nature avec Les Pieds à Terre

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:30:00

fin : 2025-11-05 11:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Construction de nichoirs pour les oiseaux voyageurs ou migrateurs . Maximum 20 personnes (adultes & enfants).

.

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 46 numerique.labruyere@orange.fr

English :

Building nesting boxes for migratory birds. Maximum 20 people (adults & children).

German :

Bau von Nistkästen für Reise- und Zugvögel . Maximal 20 Personen (Erwachsene & Kinder).

Italiano :

Costruzione di cassette nido per uccelli viaggiatori o migratori. Massimo 20 persone (adulti e bambini).

Espanol :

Construcción de cajas nido para aves viajeras o migratorias. Máximo 20 personas (adultos y niños).

L’événement Atelier Nature avec Les Pieds à Terre Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier