Atelier Nature avec Les Pieds à Terre rue de la roche buffeyre Langeac
rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac Haute-Loire
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 10:00:00
2026-02-11
Observation, jeux et ateliers créatifs autour des arbres en hiver. Gratuit & sur inscription (enfants de 5 à 12 ans).
rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 46 numerique.labruyere@orange.fr
Observation, games and creative workshops around trees in winter. Free & registration required (ages 5 to 12).
