Atelier Nature avec Les Pieds à Terre rue de la roche buffeyre Langeac

Atelier Nature avec Les Pieds à Terre

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 10:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Observation, jeux et ateliers créatifs autour des arbres en hiver. Gratuit & sur inscription (enfants de 5 à 12 ans).

.

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 46 numerique.labruyere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Observation, games and creative workshops around trees in winter. Free & registration required (ages 5 to 12).

L’événement Atelier Nature avec Les Pieds à Terre Langeac a été mis à jour le 2026-02-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier