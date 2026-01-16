Atelier Nature Carnet d’empreintes Brélès
Atelier Nature Carnet d’empreintes Brélès jeudi 19 février 2026.
Atelier Nature Carnet d’empreintes
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 15:00:00
2026-02-19
Une après-midi bricolo avec l’Atelier Éco’Lau ! L’Atelier Eco’Lau vous propose des animations nature, pour petits et grands, pour découvrir l’environnement, les milieux naturels, le développement durable et les modes de vies plus responsables, le tout grâce à des supports ludiques et pédagogiques.
Au cours de cet atelier apprenez à reconnaitre les empreintes des principaux animaux de la forêt, à les relever et fabriquez vous-même votre petit carnet de reconnaissance à emporter partout avec vous lors de vos balades. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
