Atelier nature- Comptez les oiseaux du jardin Refuge LPO Parc des Alexis Montélimar

Refuge LPO Parc des Alexis Chemin des Alexis Montélimar Drôme

Début : 2026-01-24 13:30:00

fin : 2026-01-24 16:30:00

2026-01-24

Atelier d’initiation à la reconnaissance et au comptage des oiseaux au Refuge des Alexis.

Cet atelier participatif, animé par une spécialiste de la LPO, vous permettra d’en apprendre davantage sur les espèces locales.

Refuge LPO Parc des Alexis Chemin des Alexis Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes suzy.laurans@lpo.fr

English :

Learn to recognize and count birds at the Refuge des Alexis.

This participatory workshop, led by an LPO specialist, will enable you to learn more about local species.

