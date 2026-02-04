Atelier nature créatif Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier nature créatif Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 8 mars 2026.

Atelier nature créatif

Centre-ville Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 10:30:00
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-08

Participez à une atelier créatif sur le thème de la nature !
Dimanche 8 mars
10h30 et 16h
Atelier nature créatif
Centre ville de Château-Gontier   .

Centre-ville Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 43 75 88  benedicta@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a creative workshop on the theme of nature!

L’événement Atelier nature créatif Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-04 par SUD MAYENNE